Nordine Ganso : Violet Cité des Congrès Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 20:00 –

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/nordine-ganso.html Tout public

One man show Derrière son allure électrique, le violet est un mélange de douceur et de rêve. Le violet est apaisant, rassurant.C’est la couleur des rêveurs, de ceux qui sont spirituels plutôt que matériels.Il apporte de la sérénité aux personnes qui ont du violet chez eux ou dans leur environnement. « Durant cette heure ensemble, considérons que je suis votre Violet. » Auteur : Nordine Ganso et Ilyes MelaMetteur en scène : Thierno Thioune Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/nordine-ganso.html