Nordine Ganso Violet – Théâtre Lino Ventura Nice

Nordine Ganso Violet – Théâtre Lino Ventura Nice mercredi 29 octobre 2025.

Alpes-Maritimes

Nordine Ganso Violet Théâtre Lino Ventura 168 bd de l’Ariane Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Derrière son allure électrique le violet est un mélange de douceur et de rêve. Le violet est apaisant, rassurant.

Théâtre Lino Ventura 168 bd de l’Ariane

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 00 10 70 tlv@ville-nice.fr

English : Nordine Ganso Violet

Behind its electric appearance, purple is a mixture of softness and dreams. Purple is soothing, reassuring.

German : Nordine Ganso Violet

Hinter seinem elektrischen Aussehen ist Violett eine Mischung aus Sanftheit und Verträumtheit. Violett wirkt beruhigend und besänftigend.

Italiano : Nordine Ganso Violet

Dietro il suo aspetto elettrico, il viola è un misto di morbidezza e sogno. Il viola è calmante, rassicurante.

Espanol : Nordine Ganso Violet

Detrás de su apariencia eléctrica, el púrpura es una mezcla de suavidad y sueños. El color púrpura es calmante, tranquilizador.

