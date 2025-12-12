Norma de Vincenzo Bellini Théâtre des Champs-Élysées Paris
Norma de Vincenzo Bellini Théâtre des Champs-Élysées Paris jeudi 8 janvier 2026.
Orchestre de chambre de Paris
Karine Deshayes, mezzo-soprano
Lorenzo Passerini, direction
Le jeune chœur de paris | Département supérieur pour jeunes chanteurs
Christophe Grapperon et Pierre-Louis de Laporte, chefs de chœur
L’orchestre de chambre de Paris invite le jeune chœur de paris I Département supérieur pour jeunes chanteurs au Théâtre des Champs-Élysées
Le jeudi 08 janvier 2026
de 19h30 à 22h10
payant
Public jeunes et adultes.
Théâtre des Champs-Élysées 15, avenue Montaigne 75008 Paris
