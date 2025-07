Normale Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Normale Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non Sur inscription un mois avant la projectionPar téléphone: 02 40 80 86 20 / ou sur place Tout public, Personne en situation de handicap

Le film : Lucie a 15 ans, elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège et la chargedu quotidien, Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans l’écriture d’un roman autobiographique, qui navigue entre rêve et réalité…

Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 80 86 20