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Normalito · Pauline Sales Théâtre Paris-Villette Paris

vendredi 18 décembre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris

Normalito · Pauline Sales Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Lieu
Théâtre Paris-Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
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Lucas, 10 ans, doit inventer un super-héros pour l’école. Il dessine Normalito, celui « qui rend tout le monde normaux », car dans sa classe, tout monde a une singularité, sauf lui. Iris, elle, aimerait bien être normale. Les deux enfants vont se rapprocher et découvrir la façon de vivre de l’autre. Ils fuguent et rencontrent Lina, dame pipi de la gare, dont le parcours va encore bousculer leurs certitudes.

Une fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous.
Du vendredi 18 décembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :
dimanche
de 15h30 à 16h45
vendredi
de 19h00 à 20h15
lundi, mardi, mercredi
de 14h30 à 15h45
payant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-18T20:00:00+01:00
fin : 2027-01-03T17:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-18T19:00:00+02:00_2026-12-18T20:15:00+02:00;2026-12-20T15:30:00+02:00_2026-12-20T16:45:00+02:00;2026-12-21T14:30:00+02:00_2026-12-21T15:45:00+02:00;2026-12-22T14:30:00+02:00_2026-12-22T15:45:00+02:00;2026-12-23T14:30:00+02:00_2026-12-23T15:45:00+02:00;2026-12-25T19:00:00+02:00_2026-12-25T20:15:00+02:00;2026-12-27T15:30:00+02:00_2026-12-27T16:45:00+02:00;2026-12-28T14:30:00+02:00_2026-12-28T15:45:00+02:00;2026-12-29T14:30:00+02:00_2026-12-29T15:45:00+02:00;2026-12-30T14:30:00+02:00_2026-12-30T15:45:00+02:00;2027-01-01T19:00:00+02:00_2027-01-01T20:15:00+02:00;2027-01-03T15:30:00+02:00_2027-01-03T16:45:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/normalito/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


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