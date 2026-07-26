Normalito · Pauline Sales Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Lucas, 10 ans, doit inventer un super-héros pour l’école. Il dessine Normalito, celui « qui rend tout le monde normaux », car dans sa classe, tout monde a une singularité, sauf lui. Iris, elle, aimerait bien être normale. Les deux enfants vont se rapprocher et découvrir la façon de vivre de l’autre. Ils fuguent et rencontrent Lina, dame pipi de la gare, dont le parcours va encore bousculer leurs certitudes.

Une fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous.

Du vendredi 18 décembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

dimanche

de 15h30 à 16h45

vendredi

de 19h00 à 20h15

lundi, mardi, mercredi

de 14h30 à 15h45

payant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-18T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-03T17:45:00+01:00

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Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/normalito/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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