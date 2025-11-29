NORMAN TAYLOR

Parc de Saint Jean d’Aureilhan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Conservatoire accueille Norman Taylor, expert du jeu théâtral et du mouvement, pour partager son parcours et sa vision du théâtre contemporain, inspiré de Shakespeare.

Le Conservatoire accueille Norman Taylor dans le cadre du projet As You Like It, Comme il vous plaira , inspiré de Shakespeare. Reconnu mondialement pour son enseignement du jeu théâtral, du mouvement et de la dramaturgie corporelle, Norman Taylor, collaborateur et successeur de Jacques Lecoq, a enseigné dans les plus grandes écoles d’art dramatique en Europe, Amérique et Asie. Son approche privilégie créativité, écoute et expression corporelle. Lors de cette rencontre, il partagera son parcours, ses expériences et ses réflexions sur le théâtre contemporain.

Avec Anna Vilas, professeure de théâtre.

Gratuit sur inscription. .

Parc de Saint Jean d’Aureilhan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80

English :

The Conservatoire welcomes Norman Taylor, an expert in acting and movement, to share his journey and his vision of contemporary theater, inspired by Shakespeare.

German :

Das Konservatorium empfängt Norman Taylor, einen Experten für Theaterspiel und Bewegung, um über seinen Werdegang und seine Vision des zeitgenössischen, von Shakespeare inspirierten Theaters zu berichten.

Italiano :

Il Conservatorio accoglie Norman Taylor, esperto di recitazione e movimento, per condividere il suo percorso e la sua visione del teatro contemporaneo, ispirato a Shakespeare.

Espanol :

El Conservatorio recibe a Norman Taylor, experto en interpretación y movimiento, para compartir su viaje y su visión del teatro contemporáneo, inspirado en Shakespeare.

L’événement NORMAN TAYLOR Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE