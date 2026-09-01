[Normandie Impressionniste] DJ Set Jardin des Loups Hautot-sur-Mer

Informations pratiques

Hautot-sur-Mer

[Normandie Impressionniste] DJ Set

Jardin des Loups / 431bis, rue de Bernouville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Jardin des Loups à Hautot-sur-Mer fête cette année ses 10 ans et participe au festival Normandie Impressionniste avec son projet « Art’griculture : révolutions du vivant », une invitation à croiser art, nature et agriculture.

Pour terminer cette saison anniversaire dans une ambiance festive, le Jardin des Loups vous donne rendez-vous pour une soirée de clôture en musique. .

Jardin des Loups / 431bis, rue de Bernouville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 77 53 04 nouvelleselegances3a.0@gmail.com

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English : [Normandie Impressionniste] DJ Set

L’événement [Normandie Impressionniste] DJ Set Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie