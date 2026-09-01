[Normandie Impressionniste] DJ Set Jardin des Loups Hautot-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Jardin des Loups · Hautot-sur-Mer
Informations pratiques
Hautot-sur-Mer
[Normandie Impressionniste] DJ Set
Jardin des Loups / 431bis, rue de Bernouville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Jardin des Loups à Hautot-sur-Mer fête cette année ses 10 ans et participe au festival Normandie Impressionniste avec son projet « Art’griculture : révolutions du vivant », une invitation à croiser art, nature et agriculture.
Pour terminer cette saison anniversaire dans une ambiance festive, le Jardin des Loups vous donne rendez-vous pour une soirée de clôture en musique. .
Jardin des Loups / 431bis, rue de Bernouville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 77 53 04 nouvelleselegances3a.0@gmail.com
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English : [Normandie Impressionniste] DJ Set
L’événement [Normandie Impressionniste] DJ Set Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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