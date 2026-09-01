Informations pratiques

Bois-Héroult

Normandie Terre d’écriture

400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’auteur et conférencier Philippe Normand évoquera, à travers un voyage de 4 siècles de littérature, les liens qui unissent ces écrivains à la Normandie et la manière dont ses lieux, ses paysages et son identité ont façonné leur inspiration et leur oeuvre. .

400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie domainedeboisheroult@gmail.com

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English : Normandie Terre d’écriture

L’événement Normandie Terre d’écriture Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin