Normannia, festival médiéval Rouen Parc Expo Petit-Couronne

Normannia, festival médiéval

Normannia, c’est depuis 2017, LE salon de Rouen consacré au médiéval et à l’imaginaire ! Exposants, auteurs, artistes, spectacles, combats, concerts, tavernes… un moment hors du temps pour tout public !

Les 14 et 15 février, le salon médiéval fantastique Normannia est de retour et vous réserve de belles surprises un gigantesque marché médiéval, féérique et artisanal de plus de 250 exposants ainsi que des spectacles, concerts, combats et déambulations vous attendent !

Tarifs Gratuit pour les -3 ans | Pass 2 jours 12€ | Plein tarif 8€

Billetterie sur place et en ligne .

English : Normannia, festival médiéval

