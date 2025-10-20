Noroit Jazz Le Noroît Rennes

Noroit Jazz Le Noroît Rennes Lundi 20 octobre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Nouvelle édition de Noroit Jazz avec trois groupes : Garage Jazz Band, Sweet Swing Band, FoodFunk. Amateurs de jazz et/ou de funk ou tout simplement envie de passer une bonne soirée ? N’hésitez pas à nous rejoindre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-20T23:00:00.000+02:00

http://cerclepaulbert.asso.fr/evenement/noroit-jazz-2/

Le Noroît 28 rue Charles géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine