Northern Light Ensemble Correspondances

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:15:00

Date(s) :

2026-01-23

Durée 1h15, sans entracte

Les influences européennes se mêlent dans ce programme baroque qui rend hommage à la richesse et à la diversité nordique.

Alors que la musique française s’épanouissait à Versailles avec son style codifié à la cour de Charles xi, roi de Suède, c’est une toute autre musique qui se faisait entendre. Attirant à elle des talents venus des quatre coins de l’Europe, la cour rayonnait, créant un espace cosmopolite et ouvert, véritable carrefour des cultures musicales. C’est cet univers qui a inspiré Johann Christoph Bach et tant d’autres compositeurs que l’Ensemble Correspondances réunit dans ce concert kaléidoscope où la musique se reflète, multiple, comme un vitrail coloré traversé par mille rayons de lumière.

Ensemble Correspondances .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Northern Light Ensemble Correspondances

L’événement Northern Light Ensemble Correspondances Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité