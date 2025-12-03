NORTHERN LIGHT – REFECTOIRE DES MOINES Asnieres Sur Oise

NORTHERN LIGHT Début : 2026-03-01 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025NORTHERN LIGHT – RÉFECTOIRE DES MOINES Le 1er mars 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 10 ans. Au siècle de Louis XIV, Charles XI de Suède se faisait qualifier de « soleil qui ne se couche jamais ». Il rayonnait sur la mer Baltique en accueillant les arts de l’Europe entière. Sébastien Daucé, le fondateur de Correspondances, a pu exhumer des manuscrits de son maître de chapelle une quinzaine d’œuvres poignantes. La palette chatoyante de son ensemble met en valeur la voix souple et ardente de Lucile Richardot. La mezzo-soprano, qui a remporté en 2025 une Victoire de la Musique Classique, apporte une réelle profondeur à ces méditations souvent amères, à la façon d’un majestueux soleil du nord qui percerait un ciel d’hiver. Un concert sombrement lumineux!

REFECTOIRE DES MOINES . 95270 Asnieres Sur Oise 95