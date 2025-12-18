Northern Light, Sébastien Daucé – Ensemble Correspondances Théâtre de l’Aquarium Paris

L’Ensemble Correspondances, régulièrement en résidence au Théâtre de l’Aquarium pour travailler son répertoire baroque, ouvre le festival avec la répétition commentée d’un concert. Pour cette nouvelle édition de BRUIT, le claveciniste et organiste Sébastien Daucé et la chanteuse et fidèle complice Lucile Richardot proposent de vous faire découvrir la musique sacrée du XVIIème siècle issue du fonds Gustav Düben de la bibliothèque universitaire d’Uppsala.

En Suède, Charles XI entretient à Stockholm une cour où les Arts sont à l’honneur. Son maître de chapelle, Gustav Düben en fait un lieu de passages et d’échanges d’une richesse considérable. Les meilleurs compositeurs venus d’Allemagne, d’Italie et de tous les pays de la mer Baltique résident à la cour. Ces artistes constituent une élite de musiciens voyageurs, se nourrissant d’influences, de langues et de styles variés. Les vestiges de cette vie artistique de premier plan se retrouvent dans les archives des collections royales de Suède où figurent de sublimes pages de J.C. Bach, Albrici, Tunder, Ritter, Peranda, Krieger, Pohle. Quand Louis XIV, à la même époque, construit un goût français monolithique, le roi de Suède en cherchant au contraire la variété, la singularité et le cosmopolitisme, incarne la modernité.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

La musique des aurores boréales. Des décors de grandes boiseries aux gris délicats. Des sons inouïs de berceuses en langue suédoise du XVIIème siècle.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

