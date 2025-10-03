Nos 100 positions de lecture Bibliothèque Jacques Termeau La Flèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Pourquoi nos « 100 positions de lecture » ? Les professeurs du collège Le Vieux Chêne ont eu l’idée d’organiser un évènement pour marquer le centième jour d’école des élèves de 6e et, plus généralement, de faire du nombre 100 un fil rouge. L’un des projets était de se photographier, avec un des livres mis à disposition par la bibliothèque de La Flèche.

