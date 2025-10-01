Nos alternants ont du talent IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 2 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Forum entreprises : recrutement Stage et Apprentissage en GMP, GEII, Chimie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T17:00:00.000+02:00

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00



