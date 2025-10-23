NOS AMIES LES ABEILLES Aniane

NOS AMIES LES ABEILLES

Aniane Hérault

De façon ludique et décomplexée, vous découvrirez cet insecte fascinant, ainsi que le matériel de l’apiculteur. Accompagnés d’un apiculteur et munis d’une vareuse, si le temps le permet, vous aurez le privilège d’ouvrir une ruche et d’observer son fonctionnement. L’après-midi se clôturera par une dégustation de miel. Un après-midi riche en perspective, alors n’hésitez pas, inscrivez-vous.

En partenariat avec Thierry BOURDON, apiculteur au Domaine des Conquêtes

Dans le cadre de la Quinzaine du goût en Vallée de l’Hérault.

À partir de 7 ans. Participation libre et consciente.

Instructions particulières Venir en pantalon et chaussures fermées.

Nos amis les chiens ne sont pas admis. Peu de marche, mais station debout.

Inscription obligatoire.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de l’inscription. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

In a fun and relaxed way, you’ll discover this fascinating insect, as well as the beekeeper’s equipment. Accompanied by a beekeeper and equipped with a jacket, weather permitting, you’ll have the privilege of opening a hive and observing how it works. The afternoon ends with a honey tasting. A rich afternoon in prospect, so don’t hesitate to sign up.

German :

Auf spielerische und ungezwungene Weise lernen Sie dieses faszinierende Insekt sowie die Ausrüstung des Imkers kennen. In Begleitung eines Imkers und bei gutem Wetter mit einer Jacke bekleidet, haben Sie das Privileg, einen Bienenstock zu öffnen und seine Funktionsweise zu beobachten. Der Nachmittag endet mit einer Honigverkostung. Ein erlebnisreicher Nachmittag steht bevor, also zögern Sie nicht und melden Sie sich an.

Italiano :

In modo divertente e rilassato, scoprirete questo affascinante insetto e l’attrezzatura dell’apicoltore. Accompagnati da un apicoltore e indossando una giacca, tempo permettendo, avrete il privilegio di aprire un alveare e osservarne il funzionamento. Il pomeriggio si concluderà con una degustazione di miele. Sarà sicuramente un pomeriggio divertente, quindi non esitate a iscrivervi.

Espanol :

De forma divertida y relajada, descubrirá este fascinante insecto, así como el equipo del apicultor. Acompañado por un apicultor y con chaqueta, si el tiempo lo permite, tendrá el privilegio de abrir una colmena y observar su funcionamiento. La tarde terminará con una degustación de miel. Seguro que será una tarde divertida, así que no dude en apuntarse.

