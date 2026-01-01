Nos amis les dragons Chéméré Chaumes-en-Retz

Nos amis les dragons

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 15:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Amateur(s) de spectacle pour enfants, venez à la rencontre des petits dragons. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

A propos du spectacle

Nos amis les dragons est un spectacle interactif et amusant pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Le public sera amené à découvrir l’univers fantastique des dragons les plus atypiques au monde. Notre Aventurier, dragonologue, guidera les enfants à découvrir des dragons aux couleurs chatoyantes, aux formes inattendues et aux talents étonnants. Les enfants seront invités à danser et à participer avec les dragons tout au long de l’aventure. Les parents seront également conquis par les moments de rire et les surprises que ce spectacle réserve. Avec une mise en scène interactive et, entraînante, les enfants et les parents vivront une expérience unique.

Nos amis les dragons célèbre l’imagination et la créativité en invitant les enfants à découvrir un monde où tout est possible. C’est un spectacle qui suscitera l’émerveillement chez les petits et les grands. Alors, préparez-vous à rencontrer les dragons les plus atypiques du monde !

Pratique

pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents

billetterie en ligne sur le site de l’Espace Culturel ici

