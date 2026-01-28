Nos amis les dragons Complexe Petit Breton Pénestin Lundi 23 février, 20h30 gratuit

Nos amis les dragons est un spectacle participatif et amusant pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents.

Le public sera amené à découvrir l’univers fantastique des dragons les plus atypiques au monde. Notre Aventurier, dragonologue, guidera les enfants à découvrir des dragons aux couleurs chatoyantes, aux formes inattendues et aux talents étonnants. Les enfants seront invités à danser et à participer avec les dragons tout au long de l’aventure.

Les parents seront également conquis par les moments de rire et les surprises que ce spectacle réserve. Avec une mise en scène participative et, entraînante, les enfants et les parents vivront une expérience unique. Nos amis les dragons célèbre l’imagination et la créativité en invitant les enfants à découvrir un monde où tout est possible. C’est un spectacle qui suscitera l’émerveillement chez les petits et les grands.Alors, préparez-vous à rencontrer les dragons les plus atypiques du monde !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-23T22:30:00.000+01:00

1



Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

