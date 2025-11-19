NOS AMIS LES DRAGONS – LA MAISON BOINOT Niort

NOS AMIS LES DRAGONS Début : 2026-03-14 à 15:00. Tarif : – euros.

« NOS AMIS LES DRAGONS » célèbre l’imagination et la créativité en invitant les enfants à découvrir un monde où tout est possible. C’est un spectacle qui suscitera l’émerveillement chez les petits et les grands. Alors, préparez-vous à rencontrer les dragons les plus atypiques du monde !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79