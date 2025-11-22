Nos Amis les Humains Salle Festive Allex
Nos Amis les Humains Salle Festive Allex samedi 22 novembre 2025.
Nos Amis les Humains
Salle Festive Rue du Moulin Allex Drôme
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans
l’univers. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre
une question cruciale l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?
Salle Festive Rue du Moulin Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 72 96 90 laptitecie26@gmail.com
English :
A man and a woman find themselves trapped in a cage somewhere in the
the universe. Beyond the difficulty of understanding and loving each other, they’re going to have to resolve
a crucial question: is humanity worth saving?
German :
Ein Mann und eine Frau werden irgendwo im Universum in einem Käfig gefangen gehalten
im Universum. Abgesehen von den Schwierigkeiten, sich zu verstehen und zu lieben, müssen sie folgende Fragen klären
eine entscheidende Frage: Ist die Menschheit es wert, gerettet zu werden?
Italiano :
Un uomo e una donna sono intrappolati in una gabbia da qualche parte nell’universo
nell’universo. Oltre alla difficoltà di comprendersi e amarsi, dovranno risolvere una questione cruciale
una questione cruciale: vale la pena salvare l’umanità?
Espanol :
Un hombre y una mujer están atrapados en una jaula en algún lugar del universo
el universo. Más allá de la dificultad de comprenderse y amarse, tendrán que resolver una cuestión crucial
una cuestión crucial: ¿vale la pena salvar a la humanidad?
