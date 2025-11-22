Nos Amis les Humains Salle Festive Allex

Nos Amis les Humains

Salle Festive Rue du Moulin Allex Drôme

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans

l’univers. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre

une question cruciale l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?

.

Salle Festive Rue du Moulin Allex 26400 Drôme

English :

A man and a woman find themselves trapped in a cage somewhere in the

the universe. Beyond the difficulty of understanding and loving each other, they’re going to have to resolve

a crucial question: is humanity worth saving?

German :

Ein Mann und eine Frau werden irgendwo im Universum in einem Käfig gefangen gehalten

im Universum. Abgesehen von den Schwierigkeiten, sich zu verstehen und zu lieben, müssen sie folgende Fragen klären

eine entscheidende Frage: Ist die Menschheit es wert, gerettet zu werden?

Italiano :

Un uomo e una donna sono intrappolati in una gabbia da qualche parte nell’universo

nell’universo. Oltre alla difficoltà di comprendersi e amarsi, dovranno risolvere una questione cruciale

una questione cruciale: vale la pena salvare l’umanità?

Espanol :

Un hombre y una mujer están atrapados en una jaula en algún lugar del universo

el universo. Más allá de la dificultad de comprenderse y amarse, tendrán que resolver una cuestión crucial

una cuestión crucial: ¿vale la pena salvar a la humanidad?

