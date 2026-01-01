Nos ancêtres ? Pas si Gaulois que ça ! Rencontre avec Jean-Paul Demoule Salle des fêtes Moulins
Nos ancêtres ? Pas si Gaulois que ça ! Rencontre avec Jean-Paul Demoule
Salle des fêtes 1 place de Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Rencontre avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite d’archéologie à l’université Paris Panthéon-Sorbonne.
English :
Interview with Jean-Paul Demoule, Professor Emeritus of Archaeology at Paris Panthéon-Sorbonne University.
