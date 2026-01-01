Nos ancêtres ? Pas si Gaulois que ça ! Rencontre avec Jean-Paul Demoule Salle des fêtes Moulins

Nos ancêtres ? Pas si Gaulois que ça ! Rencontre avec Jean-Paul Demoule

Salle des fêtes 1 place de Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Rencontre avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite d’archéologie à l’université Paris Panthéon-Sorbonne.

English :

Interview with Jean-Paul Demoule, Professor Emeritus of Archaeology at Paris Panthéon-Sorbonne University.

