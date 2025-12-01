NOS ANNÉES LA CAVE POÉSIE Toulouse

NOS ANNÉES

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:15:00

2025-12-10

Une traversée des soixante dernières années à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, et les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de moeurs de Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la naissance du RAP à la musique électronique…

Autour d’une table du temps, entre musiques et mots, radio cassettes et vinyles, Eliot Saour et Karine Monneau sortent aussi de leurs chapeaux des tables en Formica, des repas de famille, des toilettes dans la cour, des révolutions, des chienlits, des séances de gym tonic, des téléphones portables, des buildings qui s’effondrent et des converses pour quadra.

Avec ce spectacle, la mémoire des choses et des sons, des luttes et des événements, nous rendent notre place dans le monde et éclairent notre présent, parfois si difficile à saisir.

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

English :

A journey through the last sixty years through the clear, incisive words of Annie Ernaux and the music that has marked the changes in times and customs: from Bourvil to the Doors, from Yéyés to Queen, from the birth of RAP to electronic music?

German :

Eine Reise durch die letzten 60 Jahre mit den klaren und prägnanten Worten von Annie Ernaux und der Musik, die den Wandel der Epoche und der Sitten geprägt hat: von Bourvil bis zu den Doors, von den Yéyés bis zu Queen, von der Geburt des RAP bis zur elektronischen Musik..

Italiano :

Un viaggio negli ultimi sessant’anni attraverso le parole chiare e incisive di Annie Ernaux e la musica che ha segnato il cambiamento dei tempi e dei costumi: da Bourvil ai Doors, dagli Yéyés ai Queen, dalla nascita del rap alla musica elettronica?

Espanol :

Un viaje por los últimos sesenta años a través de las palabras claras e incisivas de Annie Ernaux y de la música que ha marcado los cambios de época y de costumbres: de Bourvil a los Doors, de Yéyés a Queen, del nacimiento del rap a la música electrónica?

