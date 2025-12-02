NOS ASSEMBLÉES Théâtre Silvia Monfort Paris

NOS ASSEMBLÉES 2 – 13 décembre Théâtre Silvia Monfort Paris

Début : 2025-12-02T20:00:00 – 2025-12-02T21:15:00

Fin : 2025-12-13T20:00:00 – 2025-12-13T21:15:00

NOS ASSEMBLÉES

Elise Chatauret, Thomas Pondevie et la compagnie Babel

Nos Assemblées naît du sentiment d’impuissance politique qui nous traverse ces dernières années, encore ravivé par le contexte et l’agitation institutionnelle inédite que nous vivons. Défiance et désintérêt pour la chose politique semblent grandir autour de nous tandis que les logiques individualistes des modes de vie et de pensée gagnent du terrain. Pour construire Nos assemblées, nous avons été à la rencontre d’initiatives citoyennes, politiques et associatives, de Châteauroux à Sevran, de Grenoble à Peyrat-le-Château. Nous avons plongé dans des pensées alternatives fortes, des formes nouvelles de démocratie délibérative et de participation citoyenne. Chemin faisant, nous avons été frappés par la concomitance du désir de participation citoyenne et la multiplication des projets théâtraux dits participatifs, comme si de l’assemblée politique à l’assemblée théâtrale, les problématiques de représentation, de délégation, de participation se répondaient.

Comment être partie prenante des questions qui nous regardent ?

Comment nous organiser collectivement pour répondre à la résignation ?

En quoi l’assemblée théâtrale peut être un des lieux où se saisir de ces questionnements ?

Voici quelques-unes des questions phares qui ont guidé la création de ce spectacle.

Théâtre Silvia Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris

La Compagnie Babel – Elise Chatauret et Thomas Pondevie théâtre témoignage

