Brides-les-Bains

Nos Belles-soeurs

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06

De René Richard Cyr

Avec Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé



Avant-première

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

By René Richard Cyr

With Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé



Preview

L’événement Nos Belles-soeurs Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains