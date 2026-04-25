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Nos Belles-soeurs Brides-les-Bains

Nos Belles-soeurs Brides-les-Bains lundi 5 octobre 2026.

Adresse : Cinéma Le Doron

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Brides-les-Bains

Nos Belles-soeurs

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:30:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06

De René Richard Cyr
Avec Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé

Avant-première
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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

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English :

By René Richard Cyr
With Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé

Preview

L’événement Nos Belles-soeurs Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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