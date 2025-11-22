Nos brasseries locales ont du talent ! Lieu-dit Le Bourg Plougoulm
Nos brasseries locales ont du talent !
Lieu-dit Le Bourg Bar Amzer' Zo Plougoulm Finistère
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Dans le Léon, les micro-brasseries sont en nombre, de grande qualité, et menées par
des brasseurs passionnés et talentueux.
Nous vous proposons plusieurs soirées de fête dans les mois à venir pour les mettre encore un peu plus en lumière.
Ça démarre ce mois-ci , avec Benoît de la Brasserie Kerav’Ale Rosko !
Dégustation de bières avec la Brasserie Kerav’ale dès 19h.
Concert des Têtes Molles à 21h.
Amzer’ Zo Le bon temps, c’est maintenant ! .
Lieu-dit Le Bourg Bar Amzer’ Zo Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 23
