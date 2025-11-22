Nos brasseries locales ont du talent ! Lieu-dit Le Bourg Plougoulm

Nos brasseries locales ont du talent !

Lieu-dit Le Bourg Bar Amzer’ Zo Plougoulm Finistère

Dans le Léon, les micro-brasseries sont en nombre, de grande qualité, et menées par

des brasseurs passionnés et talentueux.

Nous vous proposons plusieurs soirées de fête dans les mois à venir pour les mettre encore un peu plus en lumière.

Ça démarre ce mois-ci , avec Benoît de la Brasserie Kerav’Ale Rosko !

Dégustation de bières avec la Brasserie Kerav’ale dès 19h.

Concert des Têtes Molles à 21h.

Amzer’ Zo Le bon temps, c’est maintenant ! .

Lieu-dit Le Bourg Bar Amzer’ Zo Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 23

