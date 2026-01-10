Nos châteaux en Écosse + Retour à Genoa City Auberge les Bains douches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 20:30 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Soirée organisée par le Ciné club documentaire « Les Films du Tonnerre » : Conférence « Nos châteaux en Écosse » de Grégory Valton, autour de la thématique « Nos aïeux en VHS ou comment parler avec humour et/ou gravité de nos histoires familiales ».etProjection du film « Retour à Genoa City » de Benoît Grimalt Restauration sur place à partir de 19h30Conférence, puis projection à partir de 20h30

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



