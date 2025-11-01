Nos Contes d’hiver Centre des bords de marne Le Perreux-sur-Marne

Nos Contes d’hiver Mardi 19 mai 2026, 19h00 Centre des bords de marne Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00 – 2026-05-19T22:00:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00 – 2026-05-19T22:00:00

Retrouvez la nouvelle création du coeur du Laboratoire Citoyen; les Créations partagées de la Compagnie Sandrine Anglade,.

Il s’agit d’une oeuvre participative en création collective avec des publics du Perreux-sur-Marne.

Centre des bords de marne 2, rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Compagniesandrineanglade@gmail.com »}]

Compagnie Sandrine Anglade – Sandrine Anglade Shakespeare Théâtre élisabéthain

Alain Rauline