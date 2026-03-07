Nos coquins d’ancêtres le Bourg Bunzac

Nos coquins d’ancêtres

le Bourg à côté de la mairie Bunzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00



2026-04-24

Université de Pays de Sers

Nos coquins d’ancêtres coupeurs de licous entre Angoulême et Saint Maixent 1717-1769.

Conférence de Monique GUERIN-SIMONNAUD conteuse et Philippe CERTIN historien



le Bourg à côté de la mairie Bunzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org

English :

Université de Pays de Sers

Our naughty ancestors: halter cutters between Angoulême and Saint Maixent 1717-1769.

Lecture by Monique GUERIN-SIMONNAUD storyteller and Philippe CERTIN historian

