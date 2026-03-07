Nos coquins d’ancêtres le Bourg Bunzac
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
2026-04-24
Université de Pays de Sers
Nos coquins d’ancêtres coupeurs de licous entre Angoulême et Saint Maixent 1717-1769.
Conférence de Monique GUERIN-SIMONNAUD conteuse et Philippe CERTIN historien
le Bourg à côté de la mairie Bunzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org
English :
Université de Pays de Sers
Our naughty ancestors: halter cutters between Angoulême and Saint Maixent 1717-1769.
Lecture by Monique GUERIN-SIMONNAUD storyteller and Philippe CERTIN historian
