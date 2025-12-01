Nos corps empoisonnés Lumière d’août / Le Théâtre Laval

Nos corps empoisonnés Lumière d’août / Le Théâtre Laval mardi 16 décembre 2025.

Nos corps empoisonnés Lumière d’août / Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Théâtre

Plongeant dans une vie de résilience et de résistance, un théâtre documentaire superbement incarné autant qu’une captivante enquête.

Dans un décor clair-obscur, sur fond de vidéos d’archives, une vie se recompose celle de Tran To Nga, vietnamienne engagée dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques… Jeune résistante durant la guerre du Vietnam, elle est alors exposée comme tant d’autres aux épandages américains de l’agent orange. Aujourd’hui depuis la France, âgée de 83 ans, elle mène un procès historique pour dénoncer les ravages de ce poison.

Explorant les passerelles entre l’intime et le politique, l’autrice Marine Bachelot Nguyen et la comédienne Angélica-Kiyomi Tisseyre Sékiné, seule en scène, éclairent le parcours de cette héroïne ordinaire avec une force d’incarnation inouïe. Passionnant, palpitant, richement documenté, ce grand récit théâtral est d’une actualité aiguë.

• Mardi 16 décembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14 ans

• 16€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nos corps empoisonnés Lumière d’août / Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME