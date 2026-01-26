Nos corps, une histoire de résistance Théâtre de la Bastille PARIS

Construit cette saison avec Agnés Mateus et Quim Tarrida, l’Écho du monde se déploie comme une traversée collective : un chemin fait de spectacles, d’images, de paroles et de gestes, où se tissent poétique et politique. Cette journée sera un peu à leur image : frondeuse, joyeuse et décapante !

Le programme de cette journée vous invite à partager les œuvres et les pensées de Laura Poitras et Nan Goldin, Marguerite Duras et Noémie Gantier, Betty Tchomanga, Esther Ferrer, Myriam Bahaffou, Chowra Makaremi, Agnés Mateus et Quim Tarrida, avec un film, un spectacle, deux performances et une rencontre !

– 11h : Toute la beauté et le sang versé, film documentaire de Laura Poitras sur Nan Goldin, au

Majestic Bastille

Projection suivie d’une rencontre avec Nicholas Clary-Bournat et Iris van der Tol, membres des associations Act Up et Very Important History.

– 15h : L’Amant de Marguerite Duras, une lecture performée de Noémie Gantier

– 17h : Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés, un spectacle de Betty Tchomanga

– 20h : Une rencontre autour du mot « désir » avec Myriam Bahaffou, chercheuse en philosophie et militante écoféministe, Esther Ferrer, iconique plasticienne et performeuse espagnole et Chowra Makaremi, chercheuse en anthropologie au CNRS.

– 21h30 : Une performance impromptue d’Agnés Mateus et Quim Tarrida

– 21h45 : Pot festif !

Comment nos corps entrent-ils en résistance ? Quelle place donner au désir dans les luttes ? Et comment la scène peut-elle s’emparer de ces questions, entre art et activisme ?

Tout au long de cette journée, nous vous proposons une traversée indisciplinée, en compagnie

d’artistes et de penseuses !

Le samedi 07 février 2026

de 11h00 à 23h30

gratuit

Gratuit sauf pour le film (5 euros)

Public adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/nos-corps-une-histoire-de-resistance



