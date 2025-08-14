Nos coups de coeur du cinéma Escale Morvandelle Saint-Brisson

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson Nièvre

Début : 2025-08-14 16:30:00

fin : 2025-08-14 19:00:00

2025-08-14

Nos coups de coeur du cinéma. Rendez-vous à 16h30 à l’Escale Morvandelle à Saint Brisson. Présentez un film qui vous a marqué en positif ou en négatif et partager le. .

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 03

