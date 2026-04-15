Nos différences : barrière ou richesse ? Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 16:30 –

Gratuit : oui Adulte, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier philo parents-enfants par l’association Mind upUn atelier pour réfléchir ensemble sur les différences qui nous entourent : langues, cultures, traditions, façons de vivre… Sont-elles des obstacles ou des trésors ? Nous éloignent-elles les uns des autres ou nous permettent-elles d’apprendre et de grandir ?

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

