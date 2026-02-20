Nos différents regards Rue Auguste Valere Bouc-Bel-Air
mercredi 11 mars 2026.
Nos différents regards
Du mercredi 11 au dimanche 15 mars 2026 de 10h à 19h. Rue Auguste Valere Château Bouc Bel Air Centre ville Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône
2026-03-11 10:00:00
2026-03-15 19:00:00
2026-03-11
Le club photo de Bouc Bel Air vous propose une exposition photo où chacun exposera librement et nous fera partager son regard photographique.
Les membres du club Photo de Bouc Bel Air exposent du 11 au 15 mars dans le cadre exceptionnel du Château de Bouc Bel Air.
Cette exposition Nos différents regards vous permettra de découvrir plus de 150 photos mettant à l’honneur la richesse, la sensibilité et la diversité artistique de nos 30 adhérents.
Nous serons très heureux de vous y accueillir. .
Rue Auguste Valere Château Bouc Bel Air Centre ville Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 79 67 02 clubphotoadsb@gmail.com
English :
The Bouc Bel Air photo club is organizing a photo exhibition where everyone is free to share their photographic vision.
