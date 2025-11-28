NOS ENFANTS, NOUS-MÊMES Teyran

Membre du collectif Nos enfants, nous-mêmes, Perrine Benoist explore la parentalité dans toute sa complexité entre joies et peurs, don de soi et doutes, jeux et négociations. Son ouvrage réactualisé affirme que l’éducation des enfants dépasse la sphère intime c’est un enjeu collectif pour construire le monde de demain. En partenariat avec la librairie Le Toucan rêveur (vente du livre sur place

Cour du Charron Teyran 34820 Hérault Occitanie resaculture@ville-teyran.fr

As a member of the Nos enfants, nous-mêmes collective, Perrine Benoist explores the complexity of parenthood: between joys and fears, self-giving and doubts, games and negotiations. Her updated book asserts that raising children goes beyond the intimate sphere: it’s a collective challenge for building tomorrow’s world. In partnership with Le Toucan rêveur bookshop (book available on site)

Perrine Benoist, Mitglied des Kollektivs Nos enfants, nous-mêmes, erforscht die Elternschaft in ihrer ganzen Komplexität: zwischen Freuden und Ängsten, Selbsthingabe und Zweifeln, Spielen und Verhandlungen. Ihr aktualisiertes Buch bestätigt, dass die Kindererziehung über die Intimsphäre hinausgeht: Sie ist eine kollektive Herausforderung, um die Welt von morgen zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Le Toucan rêveur (Verkauf des Buches vor Ort)

Membro del collettivo Nos enfants, nous-mêmes, Perrine Benoist esplora la genitorialità in tutta la sua complessità: tra gioie e paure, abnegazione e dubbi, giochi e negoziazioni. Il suo libro aggiornato sostiene che la crescita dei figli va oltre la sfera intima: è una sfida collettiva per costruire il mondo di domani. In collaborazione con la libreria Le Toucan rêveur (libro disponibile in loco)

Miembro del colectivo Nos enfants, nous-mêmes, Perrine Benoist explora la paternidad en toda su complejidad: entre alegrías y temores, abnegación y dudas, juegos y negociaciones. Su libro actualizado sostiene que educar a los hijos va más allá de la esfera íntima: es un reto colectivo para construir el mundo del mañana. En colaboración con la librería Le Toucan rêveur (libro disponible in situ)

