Nos femmes Salle Robert de Lacaze Billère mercredi 22 octobre 2025.

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-22
2025-10-22

Pièce de théâtre par la compagnie Vice-versa de Billère.
Quand un ami commet la pire des erreurs, doit-on le protéger, le couvrir, mentir pour lui ? Jusqu’où peut aller l’amitié ? A quelle vitesse la morale de l’homme doit-elle ou peut-elle engloutir celle de l’ami fidèle ? Sur un sujet grave, et respecté ici dans toute sa gravité, l’auteur a osé écrire ce qui reste d’abord une comédie.   .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04 

