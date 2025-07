Nos Fieffés Contemporains #2 Concert Trio « Aux Ondes Martenot envoûtantes » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Nos Fieffés Contemporains #2 Concert Trio « Aux Ondes Martenot envoûtantes » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin mardi 29 juillet 2025.

Nos Fieffés Contemporains #2 Concert Trio « Aux Ondes Martenot envoûtantes »

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-29 19:45:00

fin : 2025-07-29 23:59:00

2025-07-29

Rendez-vous le vendredi 29 juillet à 20h30 au P200 à L’Autre Lieu pour une soirée dédiée aux envoûtantes ondes Martenot avec Jacques Tchamkerten, Johann Vacher (piano) Zoé Gosset (soprano).

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : Nos Fieffés Contemporains #2 Concert Trio « Aux Ondes Martenot envoûtantes »

Join us on Friday, July 29 at 8:30pm at P200 in L?Autre Lieu for an evening dedicated to the spellbinding ondes Martenot with Jacques Tchamkerten, Johann Vacher (piano) and Zoé Gosset (soprano).

German :

Am Freitag, den 29. Juli um 20:30 Uhr im P200 in L’Autre Lieu findet ein Abend statt, der den bezaubernden Martenot-Wellen gewidmet ist, mit Jacques Tchamkerten, Johann Vacher (Klavier) und Zoé Gosset (Sopran).

Italiano :

Venerdì 29 luglio, alle 20.30, al P200 di L’Autre Lieu, vi aspetta una serata dedicata alle incantevoli Ondes Martenot con Jacques Tchamkerten, Johann Vacher (pianoforte) e Zoé Gosset (soprano).

Espanol :

Acompáñenos el viernes 29 de julio a las 20:30 h en el P200 de L’Autre Lieu en una velada dedicada a las hechizantes ondas Martenot con Jacques Tchamkerten, Johann Vacher (piano) y Zoé Gosset (soprano).

