Nos futurs 2026, Hall, Rennes

Nos futurs 2026 27 – 29 mars Hall Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T12:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T12:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

La fabrique de Nos futurs ce sont des jeunes lycéens, étudiants, engagés… accompagnés par Les Champs Libres et le journal Le Monde. Ensemble, ils choisissent les sujets, invitent des personnalités, repèrent des initiatives, s’engagent, innovent. L’événement s’adresse à tout le monde. Le présent et surtout le futur ne se feront pas sans un dialogue entre toutes les générations.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Les Champs Libres

Nos futurs, par les jeunes, pour tout le monde nosfuturs