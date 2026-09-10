Informations pratiques

Nos futurs 2027 Hall Rennes 19 – 21 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Nos futurs, par les jeunes, pour tout le monde

Des jeunes lycéen·nes, étudiant·es, engagé·es… accompagné·es par Les Champs Libres, Sciences Po Rennes et le journal Le Monde choisissent des sujets, invitent des personnalités, repèrent des initiatives, s’engagent et innovent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-19T12:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-21T19:00:00.000+01:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

