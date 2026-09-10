AGENDA · Rennes
Nos futurs 2027 Hall Rennes
vendredi 19 mars 2027 · Hall · Rennes
Informations pratiques
Nos futurs 2027 Hall Rennes 19 – 21 mars 2027 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Nos futurs, par les jeunes, pour tout le monde
Des jeunes lycéen·nes, étudiant·es, engagé·es… accompagné·es par Les Champs Libres, Sciences Po Rennes et le journal Le Monde choisissent des sujets, invitent des personnalités, repèrent des initiatives, s’engagent et innovent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-19T12:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-21T19:00:00.000+01:00
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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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