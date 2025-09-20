Nos habitants ont du talent Centre Associatif François Le Poul Malansac

Nos habitants ont du talent 20 et 21 septembre Centre Associatif François Le Poul Morbihan

informations sur les ateliers bientôt en ligne sur Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Comité Culture de la commune a décidé de mettre sous les projecteurs les habitants d’aujourd’hui, en organisant les journées européennes du patrimoine sur le thème : Nos habitants ont du savoir-faire.

En englobant aussi bien, dans le terme «habitant», ceux qui résident que ceux qui travaillent à Malansac.

Venez découvrir les talents locaux et participer aux ateliers*.

Talents déjà inscrits : céramique, luminaires, peinture, bande dessinée, photographie…

Centre Associatif François Le Poul 56220 Malansac Malansac 56220 Morbihan Bretagne Le centre associatif a été inauguré fin juin 2023. Il porte le nom de François-Le Poul, maire durant trois mandats, de 1965 à 1983. C'est un bâtiment en plein centre-ville qui est très utilisé par la vie associative, mais aussi les particuliers.

Ce bâtiment fut tour à tour une école dans les années 1950, avec la mairie, puis la cantine et cuisine du collège, enfin une salle des fêtes, avant de devenir le centre associatif. Il est un témoin du patrimoine et de l’histoire locale; TER – Gare Malansac et cinq minutes de marche vers le centre ville.

Parking devant pour voiture et car

Journées européennes du patrimoine 2025

