Nos Héritages par la troupe VDQ Kourou Guyane Bénévent-l’Abbaye

Nos Héritages par la troupe VDQ Kourou Guyane

Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Rêver d’un avenir en toute conscience, entre tradition et émancipation . Tel est le fil rouge du metteur en scène Jason Santos. Comment se construire avec le passé qui nous habite ?

Durée 1h 00,

Entrée libre. .

Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

English : Nos Héritages par la troupe VDQ Kourou Guyane

