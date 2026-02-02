Nos Héritages par la troupe VDQ Kourou Guyane Bénévent-l’Abbaye
Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye Creuse
Rêver d’un avenir en toute conscience, entre tradition et émancipation . Tel est le fil rouge du metteur en scène Jason Santos. Comment se construire avec le passé qui nous habite ?
Durée 1h 00,
Entrée libre. .
Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com
