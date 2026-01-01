NOS HÉROS OUBLIÉS Perpignan
NOS HÉROS OUBLIÉS
113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : Lundi 2026-01-28 21:00:00
fin : 2026-02-18
2026-01-28 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20
Une comédie de Yunik par les élèves du cours de théâtre de La Boite à Rire.
113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36
A comedy by Yunik, performed by the students of La Boite à Rire’s acting class.
