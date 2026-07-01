Nos images, notre village !, Bourg de Manou, Manou

Informations pratiques

Nos images, notre village ! 19 et 20 septembre Bourg de Manou Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Moments de vie, école, patrimoine, travaux agricoles… venez découvrir la vie de Manou d’hier à aujourd’hui.

Exposition présentée dans différents lieux de la Commune : Mairie, église, commerces.

Bourg de Manou 2 rue Louise Koppe, 28240 Manou Manou 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 81 85 13 https://www.mairie-de-manou.com

Exposition de photos de Manou proposée par les habitants.

©familleMarquet-Monsel