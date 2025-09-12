Nos jardins Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Nos jardins

Du mercredi 4 au vendredi 6 février 2026 le mercredi de 9h30 à 10h45 et de 18h à 19h15. Le jeudi de 14h30 à 15h45 et de 19h à 20h15. Le vendredi de 14h30 à 15h45 et de 20h à 21h45. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Les jardins ouvriers d’un quartier populaire vont être rasés pour laisser place à un centre commercial. Pour Manon et Méli, lycéennes engagées, c’est une injustice de trop. À leurs yeux ces parcelles sont un héritage, un lien entre générations, un espace de liberté et de résistance au système, à l’agriculture intensive et aux supermarchés. Face aux pelleteuses, elles refusent de rester spectatrices. Peu à peu, leur indignation gagne du terrain, et bientôt, tout le lycée s’embrase.



Inspirée d’une lutte réelle, Nos jardins mêle fiction et histoire, passé et présent, pour interroger la place de l’engagement et la mémoire des luttes populaires. Avec une énergie vive et une écriture percutante, Amine Adjina nous plonge dans un théâtre où se croisent figures historiques et réalité d’aujourd’hui. Un théâtre politique et nécessaire, qui fait germer les idées et pousse à l’action.



Amine Adjina

Émilie Prévosteau & Amine Adjina

LA COMPAGNIE DU DOUBLE .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Inspired by a real-life struggle, Nos jardins blends fiction and history, past and present, to question the place of commitment and the memory of popular struggles.

German :

Inspiriert von einem realen Kampf, vermischt Nos jardins Fiktion und Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart, um den Stellenwert des Engagements und die Erinnerung an die Volkskämpfe zu hinterfragen.

Italiano :

Ispirato a una lotta reale, Nos jardins mescola finzione e storia, passato e presente, per interrogarsi sul luogo dell’impegno e sulla memoria delle lotte popolari.

Espanol :

Inspirada en una lucha real, Nos jardins mezcla ficción e historia, pasado y presente, para cuestionar el lugar del compromiso y la memoria de las luchas populares.

