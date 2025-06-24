Nos jardins Ferrières Martigues

Nos jardins Mardi 31 mars 2026 de 19h à 20h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Perchés sur une estrade improvisée, trois adolescents s’engagent pour sauver les jardins ouvriers de leur quartier.Familles

Après Histoire(s) de France présenté l’an dernier et Arthur et Ibrahim cette année, Amine Adjina et Émilie Prévosteau nous plongent à nouveau dans l’histoire nationale avec brio et humour. La jeune Flora se révolte contre la destruction annoncée des jardins ouvriers de son enfance au profit d’un grand centre commercial. Depuis que son père, retraité du bâtiment, a appris la nouvelle, il a perdu l’appétit, il ne dort plus. Cette parcelle, c’était tout pour lui. C’est décidé, Flora s’empare de cette lutte citoyenne, quitte à entraîner ses deux camarades moins motivés, et pourquoi pas tout le lycée ! Entre luttes environnementales et engagement citoyen, les trois comédiens portent avec fougue les questionnements actuels et propagent ce passionnant débat jusque dans les rangs du public ! .

English :

Perched on an improvised platform, three teenagers commit to saving the community gardens in their neighborhood.

German :

Auf einer improvisierten Plattform sitzend, verpflichten sich drei Teenager, die Gemeinschaftsgärten in ihrer Nachbarschaft zu retten.

Italiano :

Appollaiati su una piattaforma di fortuna, tre adolescenti si propongono di salvare gli orti del loro quartiere.

Espanol :

Sentados en una plataforma improvisada, tres adolescentes se comprometen a salvar los huertos comunitarios de su barrio.

