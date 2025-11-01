NOS JEUNES ONT DU TALENT Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

NOS JEUNES ONT DU TALENT Vendredi 23 janvier 2026, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Début : 2026-01-23T20:30:00 – 2026-01-23T22:00:00

Les conservatoires du réseau d’Est Ensemble forment et accompagnent au quotidien des élèves et des étudiants qui se perfectionnent au sein des cycles supérieurs et classes préparatoires. Nous sommes fiers de consacrer un concert à ces artistes en devenir.

Venez découvrir ou redécouvrir les grands élèves de Bondy et du réseau des conservatoires d’Est Ensemble.

Tout un programme !

Les grands élèves du conservatoire de Bondy

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

