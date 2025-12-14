NOS JOURS DE FÊTE Mèze

NOS JOURS DE FÊTE

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Théâtre musical par la Compagnie Meli Mélodie

Théâtre musical par la Compagnie Meli MélodieAvoir des frères et sœurs, c’est toute une histoire ! C’est un mélange d’amour, de querelles, de réconciliations, de rires, de différences et de ressemblances.Ce sont autant de thèmes que l’on retrouve dans les chansons composées pour une fratrie de trois. Les deux chanteuses jouent avec les mots, évoluant avec poésie et délicatesse, sous le regard amusé et complice d’un grand frère. Le piano, instrument fil rouge du spectacle complète un univers sonore plus actuel. Touchants et croustillants, des témoignages d’enfants s’immiscent entre certains titres.Regardons et écoutons le trio se construire à travers leur lien familial. Que restera-t-il de nos souvenirs d’enfance une fois devenu grand ?A partir de 4 ansIdée originale, direction artistique, textes Esther Thibault |Mise en Scène Julie Minck |Scénographie Cécile MarcJeu Esther Thibault, Marion Guy et Luc Souche |Musique Esther Thibault, Sylvain Briat |Création lumière Luc Souche | photo ©Bernard Thibault .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

Musical theater by Compagnie Meli Mélodie

