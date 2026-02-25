NOS LÉGUMES D’HIVER, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE La Loco 48 Villefort

NOS LÉGUMES D’HIVER, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE

La Loco 48 12 rue de la gleysette Villefort Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Nos légumes d’hiver, de la graine à l’assiette

Venez partager vos différentes façons de cultiver et de consommer nos légumes d’hiver, partager votre expérience, vos envies, besoins, soucis, quelqu’un trouvera la réponse! Venez avec vos livres de jardinage et de recettes.

Animation offerte par Lecture en Compagnie

La Loco 48 12 rue de la gleysette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30

English :

Our winter vegetables, from seed to plate

Come and share your different ways of growing and eating our winter vegetables, share your experience, your desires, needs, worries, someone will find the answer! Bring your gardening and recipe books.

Presented by Lecture en Compagnie

L'événement NOS LÉGUMES D'HIVER, DE LA GRAINE À L'ASSIETTE Villefort a été mis à jour le 2026-02-23