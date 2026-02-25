NOS LÉGUMES D’HIVER, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE La Loco 48 Villefort
lundi 16 mars 2026.
NOS LÉGUMES D’HIVER, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
La Loco 48 12 rue de la gleysette Villefort Lozère
2026-03-16
fin : 2026-03-16
2026-03-16
Nos légumes d’hiver, de la graine à l’assiette
Venez partager vos différentes façons de cultiver et de consommer nos légumes d’hiver, partager votre expérience, vos envies, besoins, soucis, quelqu’un trouvera la réponse! Venez avec vos livres de jardinage et de recettes.
Animation offerte par Lecture en Compagnie
La Loco 48 12 rue de la gleysette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30
English :
Our winter vegetables, from seed to plate
Come and share your different ways of growing and eating our winter vegetables, share your experience, your desires, needs, worries, someone will find the answer! Bring your gardening and recipe books.
Presented by Lecture en Compagnie
