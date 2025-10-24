NOS LENDEMAINS (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

NOS LENDEMAINS (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24

Nos lendemains

1969 pendant que le monde regarde un homme marcher sur la Lune, Christian rêve de piloter une navette et Annie de rejoindre Woodstock.

Au fil des décennies 1974, 1981, 1989… leur complicité traverse les époques, les espoirs, les désillusions et les bouleversements de l’Histoire.

Entre humour et émotion, Tianou et Nini nous embarquent dans une épopée intime et universelle, où la petite histoire croise la grande.

Un duo attachant, des rêves plein les yeux, et une question en filigrane que reste-t-il de nos lendemains ? .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

German : NOS LENDEMAINS (L’improviste)

