Nos matins intérieurs Carré Saint-Médard-en-Jalles mardi 14 janvier 2025.

Nos matins intérieurs Mardi 14 janvier, 14h00, 20h30 Carré Gironde

Début : 2025-01-14T14:00:00 – 2025-01-14T15:20:00

Fin : 2025-01-14T20:30:00 – 2025-01-14T21:50:00

Fantaisie pour balles et cordes

Passé maître dans l’art du jonglage, le Collectif Petit Travers se réinvente sans cesse, recherchant des croisements esthétiques audacieux. Son association avec le Quatuor Debussy, fervent aventurier lui aussi de rencontres nouvelles, semblait prédestinée. Deux violons, un alto, un violoncelle : sur le fil tendu de toutes ses cordes réunies, le quatuor magnifie les lancés des dix jongleur·euses auxquel·les l’écrivain Jean-Charles Massera donne la parole. L’occasion, rare, d’entendre leurs voix, sensibles et singulières. Comment vient-on à la jongle ? Quel rapport entretenir avec la balle, l’air, l’autre ? Fluide et chorégraphiée, la rencontre des deux univers donne une alchimie puissante, et l’on ne sait plus qui, des acrobates ou des musiciens, émeut le plus.

La représentation du mardi 14 janvier à 14h est une séance scolaire ouverte au tout public dans la limite des places disponibles.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

Collectif Petit Travers – Quatuor Debussy cirque jonglage

© Blandine Soulage