NOS MÉTIERS À L’HONNEUR OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE Montpellier

Venez nous rencontrer toute la journée du mercredi 04 février 2026 pour découvrir les métiers de l’Office de Tourisme !

Horaires de 10h à 12h et de 14h à 17h

Notre équipe vous partagera sa passion et répondra à vos questions !

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

English :

Come and meet us all day on Wednesday, February 04, 2026 to find out more about the jobs at the Tourist Office!

Opening hours: 10am to 12pm and 2pm to 5pm

