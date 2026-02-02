NOS MÉTIERS À L’HONNEUR OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE Montpellier
NOS MÉTIERS À L’HONNEUR OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Venez nous rencontrer toute la journée du mercredi 04 février 2026 pour découvrir les métiers de l’Office de Tourisme !
Horaires de 10h à 12h et de 14h à 17h
Notre équipe vous partagera sa passion et répondra à vos questions !
Horaires de 10h à 12h et de 14h à 17h .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr
English :
Come and meet us all day on Wednesday, February 04, 2026 to find out more about the jobs at the Tourist Office!
Opening hours: 10am to 12pm and 2pm to 5pm
L’événement NOS MÉTIERS À L’HONNEUR OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-30 par 34 OT MONTPELLIER